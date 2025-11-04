MHP'den Bir Demirtaş Çıkışı Daha! 'Bu Aşamadan Sonra...'

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Demirtaş için "Tahliyesi hayırlı olur" demesinden sonra partiden ikinci bir çıkış geldi. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Mahkeme tahliye kararı verecektir" dedi.

Son Güncelleme:
MHP'den Bir Demirtaş Çıkışı Daha! 'Bu Aşamadan Sonra...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Zafer Şahin'e konuşan Yıldız, "Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir" ifadelerini kullandı. Yıldız, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, "İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır. Dosya istinafta bulunuyor, mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin ihlal kararına yapılan itirazı reddetmiş, böylece karar kesinleşmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM’de yaptığı açıklamada Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Selahattin Demirtaş
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Demirtaş' Teşekkürü DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Demirtaş' Teşekkürü
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Bir Demirtaş Çıkışı da Özgür Özel'den! 'Bugünkü Genel Başkan Olarak Özür Diliyorum' Bir Demirtaş Çıkışı da Özgür Özel'den
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama
Bir Demirtaş Çıkışı da Özgür Özel'den! 'Bugünkü Genel Başkan Olarak Özür Diliyorum' Bir Demirtaş Çıkışı da Özgür Özel'den
Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi
Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret Etti Üşümezsoy 'Yeni Bir Kırılmanın Habercisi' Diyerek Uyardı
Bahçeli'den Çok Konuşulacak 'Demirtaş' Çıkışı: 'Tahliyesi Hayırlı Olur' 'Komisyon İmralı'ya Gitsin, Demirtaş'ın Tahliyesi Hayırlı Olur'