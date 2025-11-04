MHP'den Bir Demirtaş Çıkışı Daha! 'Bu Aşamadan Sonra...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Zafer Şahin'e konuşan Yıldız, "Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir" ifadelerini kullandı. Yıldız, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, "İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır. Dosya istinafta bulunuyor, mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin ihlal kararına yapılan itirazı reddetmiş, böylece karar kesinleşmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM’de yaptığı açıklamada Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi