‘Casusluk’ Soruşturması: İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama Kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, “siyasal casusluk” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. Yaklaşık 11 saat süren ifade sürecinin ardından üç isim hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve siyasal danışman Necati Özkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.

Saat 10.55’te adliyeye getirilen İmamoğlu’nun ifadesi 16.10’da alınmaya başlandı ve yaklaşık 3 saat sürdü. 18.57’de sona eren ifade işlemleriyle birlikte, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu beş kişinin sorgulama süreci toplamda 11 saate yaklaştı. Savcılık, sorguların ardından tutuklama talebinde bulundu.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan’ın savcılıktaki ifadeleri 22.00 civarında tamamlandı. Savcılık, üç ismi Türk Ceza Kanunu’nun 328/1. maddesinde yer alan “siyasal casusluk” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Hüseyin Gün, aynı suçlamayla 4 Temmuz’da tutuklandığı için yeniden cezaevine gönderildi. Melih Geçek ise başka bir dosyadan dolayı tutuklu bulunduğundan, ifadesinin ardından cezaevine iade edildi.

