İddia: Erdoğan'a Şanlıurfa'da 'toplu oy'... Gerçek Gündem, detaylara ulaştı: 'Paylaşan kişi ve ailesi videonun kaynağını söyleyemedi'

Şanlıurfa’da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir kişinin okul sırası üstünde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a art arda oy bastığı görüldü. Görüntüde yer alan amblemlerin ve ittifakların 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) onayladığı pusulaya uygun olması dikkat çekti.

Olay ile ilgili Emniyet Müdürlüğü’yle iletişime geçen bir vatandaşın iddialarına göre, sosyal medyada Erdoğan’a art arda oy verilirken videoyu çekip paylaşan kişinin doğum tarihi 2001. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan kişiyle iletişime geçtiğini söyleyen vatandaş Gerçek Gündem’e konuştu.

Şanlıurfa Harran’da Minare köyünde çekildiği iddia edilen videoyu paylaşan kişi “Videoyu sosyal medyadan buldum, ben çekmedim. Eski bir video” dedi.

Gerçek Gündem’e iddiaları anlatan kişi, videoyu paylaşan kişi ve ailesiyle konuştuğunu ve ailenin “Daha biz oy kullanmaya bile gitmedik” dediğini aktardı.

“OKUL TESPİT EDİLEMEDİ, TUTANAK TUTULDU”

Gerçek Gündem’e olay ile ilgili iddiaları aktaran vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emniyet ekibi okula gittiğinde polislere okulun kapalı olduğunu ve okulda oy kullanılmadığı söylendi. Buna rağmen emniyet müdürü okulun açılmasını talep etti ve müdürle görüşüp okulu açtırdılar. Her sınıfı kontrol edip öyle bir şey olmadığını söylediler; fakat yine de tutanaklar tutuldu, kişinin kimlik numarası, kendisinin ve ailesinin telefon numaralarına ulaşıldı. Ancak daha sonra videonun çekildiği okulun o okul olmadığı ortaya çıktı.”

“DERDİNİZİ EMNİYET’E ANLATIRSINIZ DEDİM”

“Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na bir kişinin onlarca oy bastığı videonun çekildiği okulun önce Şanlıurfa’daki Şehit Mehmet Arslan İlkokulu olduğu iddia edildi. Bana Twitter’dan emniyetten çalışan bir şahıs kişinin kimlik numarasını ve ailesinin numarasını gönderdi. Ben aradığımda telefonu babasını açtı ve daha oy kullanmaya gitmediklerini söyledi. Babası, videoyu çeken kişinin yani oğlunun neden böyle bir paylaşım yaptığını bilmediğini söyledi. Videoyu paylaşan kişi videoyu başka bir yerden bulmuş ve bunu iddia ediyor. Daha biz oyumuzu kullanmadık dediler” diye konuşan vatandaş, aileye “derdinizi Emniyet’e anlatırsınız” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

“HARRAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ”

Emniyet müdürünün tutanak tuttuğunu söyleyen vatandaş, müdürün görevi kapsamında olay ile ilgilendiğini ancak daha videonun ne zaman çekildiğinin teyit edilmediğini ifade etti:

“Harran Emniyet Müdürlüğü devreye girdi. Şu an emniyet müdürlüğü videoyu çeken kişiyi buldu ama henüz olay kanıtlanamadı. Videoyu çeken kişi 2001’li. Babasıyla da kendisiyle de konuştum. Biz öyle bir şey yapmadık, videoyu sosyal medyadan bulduk diyorlar. Emniyet de daha teyit edemedi. Videoyu çeken kişi ve babası videonun eski olduğunu iddia ediyor. Ben kendisine bu videoyu nereden bulduğunu sordum ama cevap veremedi.”

“SANDIK KURULU ÜYELERİMİZ DARP EDİLDİ”

Olayla ilgili sosyal medyada değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olayın gerçekleştiği iddia edilen köyde CHP sandık kurulu üyelerinin de darp edildiğini aktardı.

“ŞANLIURFA VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNE ULAŞILAMAMAKTA”

"Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır" dedi.

2018’DE ŞANLIURFA’DA DÖRT KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

2018 seçimlerinde de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim kampanyası sırasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı. Çatışmada Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız'ın abisi Mehmet Yıldız ile DBP'nin eski yöneticilerinden Esvet Şenyaşar ve oğulları Adil ile Celal Şenyaşar vefat etmişti.

"ÜSTÜNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ, DARP EDİLDİ" Öte yandan Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde, Kardeşler Mezrasında blok oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlisi Fettullah Işıkakdoğan'ın üstüne kaynar su döküldü ve ardından darp edildi. Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm bu saldırılara rağmen canla başla sandıkları korumaya devam edeceğiz. Demokrasi mücadelemizden geri adım atmayacağız!" ifadelerine yer verdi Urfa'nın Akçakale İlçesi, Kardeşler Mezrasında blok oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlisi Fettullah Işıkakdoğan'ın üstüne kaynar su döküldü ve ardından darp edildi.



Tüm bu saldırılara rağmen canla başla sandıkları korumaya devam edeceğiz. Demokrasi mücadelemizden geri… pic.twitter.com/BvvXlGrBdl — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) May 14, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem