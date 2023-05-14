AKP adayı Faruk Kılıç'ın yakınları Yeşil Sol Parti müşahitlerine saldırdı

Mardin’de AKP aday Faruk Kılıç’ın akrabaları toplu oy kullanımını kayıt altına almak isteyen Yeşil Sol Parti’nin müşahitlerini darp etti.



MA'nın haberine göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi’nde oy kullanma işlemi sırasında AKP adayı Faruk Kılıç’ın yakınları toplu oy kullanmak istedi.

Duruma tepki gösteren Yeşil Sol Parti’nin müşahitleri, yaşananları telefonla kayıt altına almak istedi. Bu sırada Kılıç’ın yakınlarından oluşan bir grup, Yeşil Sol Partili müşahitlere saldırdı. Olay esnasında Havas Güngör ve Kemal Erbey yaralandı. Yaralılar Kızıltepe İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili avukatların müdahalesi üzerine tutanak tutulurken, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ile Ahmet Türk de yaralıları ziyaret etti.