Bahçeli: 'Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Bahçeli, oy kabinindeki işlemin arından görevlilerle selamlaştı. Bahçeli, oy verdiği okulun bahçesinde açıklamada bulundu.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçimi parti binamızdan takip edeceğim."