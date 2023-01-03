İddia: Erdoğan, Sinan Ateş'in eşini aradı, 'merak etme' dedi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Suikastın ardından gözaltına alınanlar arasında eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk de bulunuyordu. Gelişme, gözlerin MHP'ye çevrilmesine neden oldu. Ancak ne parti yönetiminden ne de ittifak ortağı AKP'den yaşananlara dair dişe dokunur bir açıklama gelmedi.

Gazeteci Serdar Akinan ise, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i arayarak "Merak etme. Bu cinayetin sonuna kadar gideceğim. Bunun arkasında her kim varsa hesap verecek" dediğini ileri sürdü.

AKP'DEN TEK AÇIKLAMA ÖMER ÇELİK'TEN

Öte yandan bugüne kadar cinayetle ilgili iktidar partisinden tek resmi açıklama, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Yaşananların ülkü ocakları ve MHP'yle ilişkili olduğunun ileri sürülmesine tepki gösteren siyasetçi, şunları kaydetti:

"Ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var, bunların tutumu ahlaki değil. Emniyet güçleri, Türkiye'nin adliyesi, emniyet teşkilatı bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Bu tip meseleler örtbas edilecekmiş gibisinden, yurt dışında örgüt bağlantılı bazı kişilerin Cumhur İttifakı'nı adres göstererek yorum yapması ve yaygınlaştırmaya çalışması... Bütün bunları tespit ettik. Bunların hepsi, tamamen başka amaçlara matuf olarak gündeme getirmedir. Emniyet işiniin başındadır, adliye işinin başındadır olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."

MERSİN ÜLKÜ OCAKLARI 'LİDER NEYİ, NASIL İŞARET EDİYORSA ÖYLE OLACAKTIR' DEDİ, BAHÇELİ TEK KELİME ETMEDİ

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Yavuz Akgül’ün imzasıyla yapılan açıklamada ise MHP ve Ülkü Ocakları’na yönelik ‘iftiralar’ atıldığı, ‘karalama kampanyaları’ ve ‘algı operasyonları’ yürütüldüğü iddia edildi:

"Ülkücü Hareket Liderinin emrindedir ve lider neyi nasıl işaret ediyor, neyin nasıl olmasını istiyorsa öyle olacaktır. Lider – Teşkilat – Doktrin bu üçlüyü idrak edemeyen, sadık kalamayan bir zahmet 'Ben ülkücüyüm' demesin."

Bahçeli ise partisinin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.