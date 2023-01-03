AKP'nin 'Ensar Vakfı' sevdası bitmiyor: Milyonlar yine onlara gidecek

Trabzon’da, AKP’li Ortahisar Belediyesi; kent temizliği hizmetlerinde kullanılacak araçlar için pazarlık usulü ile ihale açtı. İhaleyi, 44,9 milyon TL sözleşme bedeli ile İstanbul şirketi, Cihan Temizlik A.Ş. kazandı.

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AKP'nin 'Ensar Vakfı' sevdası bitmiyor: Milyonlar yine onlara gidecek

Trabzon’da, AKP’li Ortahisar Belediyesi; kent temizliği hizmetlerinde kullanılacak araçlar için pazarlık usulü ile ihale açtı. İhaleyi, 44,9 milyon TL sözleşme bedeli ile İstanbul şirketi, Cihan Temizlik A.Ş. kazandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topaloğlu; İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve TÜRGEV temsilcilerinin yönetici olduğu Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı’nın da yönetim kurulu başkanı.

Trabzon’da, AKP’li Ortahisar Belediyesi, 19 Aralık 2022 tarihinde; “Kent Temizliği Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinası Kiralanması İşi” için ihale açtı.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun, 21/b maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapıldı. İşin yaklaşık maliyeti, 62,7 milyon TL olarak belirlendi. 19 Aralık 2022’de yapılan ihalenin sözleşmesi 28 Aralık 2022’de imzalandı. İhaleyi, 44 milyon 998 bin 925 bin 625 TL sözleşme bedeli ile Cihan Temizlik A.Ş. kazandı.

İLK İHALELERİNDEN BİRİ, TUZLA BELEDİYESİ’NDEN

Cihan Temizlik A.Ş., internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 2008 yılında kuruldu. Aynı yıl, Tuzla Belediyesi’nin katı atık toplanması, taşınması ve bertarafı ihalesini kazandı. Cihan Temizlik A.Ş., 2011 yılında Evra Group bünyesine katıldı.

Cihan Temizlik A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı’nın da yönetim kurulu başkanı. Vakfın yöneticileri arasında ise TÜRGEV, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Vakfı’nın temsilcileri de yer alıyor.

VAKFIN SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ, ERDOĞAN’A FAHRİ DOKTORA VERDİ

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı, 2004-2005 akademik yılında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni kurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs 2018’de, Saraybosna temasları kapsamında, üniversiteyi de ziyaret etti. Erdoğan’a üniversitede onursal doktora diploması verildi.

PAZARLIK USULÜ İHALE, HANGİ ŞARTLARADA YAPILABİLİR?

Kamu İhale Kanunu’nun 21. maddesinin B fıkrasına göre, pazarlık usulü ihale, ancak; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde” veya “İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda yapılabiliyor.

Kaynak: ANKA

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