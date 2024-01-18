Yerlikaya, Alman mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile görüştü.

Yerlikaya, Alman mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile telefonda görüştü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile telefonla görüştük. Bakanla başta iç güvenlik, afet, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ali Yerlikaya Almanya
ATV'yi açtığınızda artık göremeyeceksiniz! Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda vakti... ATV'yi açtığınızda artık göremeyeceksiniz! Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda vakti...
CHP'de adaylar için kritik hafta: Özel'den yoğun görüşme trafiği CHP'de adaylar için kritik hafta
Kulis I AKP'de adaylar belli oldu: Erdoğan, 16’sı büyükşehir 47 ilde yarışa girecekleri isimleri açıklayacak Erdoğan, 16’sı büyükşehir 47 ilde yarışa girecekleri isimleri açıklayacak
Hacı Yakışıklı askeri operasyon yorumu yaptı, sosyal medya karıştı! 'Kahvedeki dayılar da böyle anlatıyor' Hacı Yakışıklı askeri operasyon yorumu yaptı, sosyal medya karıştı!
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı
Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu
İddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası çalışanını işten kovdu İddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası çalışanını işten kovdu
Pakistan, İran'ı vurmuş, 7 kişinin ölümüne neden olmuştu: İran'dan saldırıya dair açıklama Pakistan, İran'ı vurmuş, 7 kişinin ölümüne neden olmuştu
Makam aracının oyun alanına park edilmesine izin vermeyen müdür sürüldü Makam aracının oyun alanına park edilmesine izin vermeyen müdür sürüldü