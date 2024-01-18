CHP'de adaylar için kritik hafta: Özel'den yoğun görüşme trafiği

CHP kurmayları, ara verilen Parti Meclisi’ni gelecek hafta toplayacak. Bu toplantı, aday belirleme gündemiyle gerçekleştirilen toplantıların en kapsamlısı olarak gerçekleşecek. Kamuoyunun merakla beklediği İzmir, Çankaya ve Antalya adayları da bu toplantıda görüşülecek.

CHP yönetimi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yeniden adaylığını konuşacak. İzmir’de beş isim öne çıkıyor. Parti kaynakları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut belediye başkanı Tunç Soyer ile Buğra Gökce, eski Bornova Belediyesi belediye başkanı Olgun Atila ve Efes Selçuk Belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in öne çıkan isimler olduğunu belirtiyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ismi de aday olabilecek isimler arasında geçiyor.

ÇANKAYA’DA ADAY BELİRLENECEK

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; CHP’nin Çankaya adaylığında öne çıkan isimler ise Gül Çiftçi, Sercan Çığgın ve Bekir Ödemiş olarak sıralanıyor. Partide ibrenin, Çiftçi’yi gösterdiği ancak Çığgın ve Ödemiş’in de aday gösterilebileceği dillendiriliyor.

ÖZEL’DEN YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Öte yandan Özel, 22 Ocak Pazartesi günü Kamer Genç anması için Dersim’e hareket edecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek için Batı Şeria’ya gitmeye hazırlanan Özel’in Filistin ziyareti ocak ayı bitmeden gerçekleştirilecek. CHP kurmayları ziyaretin 22 Ocak haftasında gerçekleşmesi için planlama yapacak. Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye de iade-i ziyarette bulunacak. Liderlerin buluşmasında yerel seçimler de gündeme gelecek. CHP Lideri Özel, İnce’den yerel seçimler için destek isteyecek.