Kulis I AKP'de adaylar belli oldu: Erdoğan, 16’sı büyükşehir 47 ilde yarışa girecekleri isimleri açıklayacak

Siyasi partilerde yerel seçimlerde başkanlık için yarışacak isimler netleşiyor.

Geçtiğimiz haftalarda İBB Başkan adayı Murat Kurum dahil 26 ismin belediye başkan adaylığını açıklayan AKP, 47 ilin belediye başkan adayını daha açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı adaylar arasında Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri de yer alıyor.

Başkent için siyaset kulislerinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi konuşuluyor.

HaberTürk'ün aktardığına göre, diğer şehirler için şu isimlerin aday gösterilmesi bekleniyor.

Adana’da Fatih Mehmet Kocaispir,

Ankara’da Turgut Altınok,

Antalya’da Hakan Tütüncü,

Diyarbakır’da Mehmet Halis Bilden,

Gaziantep’te Fatma Şahin,

Hatay’da Mehmet Öntürk,

İzmir’de Hamza Dağ,

Kahramanmaraş’ta Fırat Görgel,

Kayseri’de Memduh Büyükkılıç,

Konya’da Uğur İbrahim Altay,

Malatya’da Sami Er,

Mardin’de Abdullah Erin,

Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül,

Tekirdağ’da Cüneyt Yüksel,

Trabzon’da Ahmet Metin Genç,

Van’da Abdulahat Arvas

Adıyaman’da Ziya Polat,

Afyonkarahisar’da Hüseyin Ceylan Uluçay,

Ağrı’da Mehmet Salih Aydın,

Aksaray’da Evren Dinçer,

Amasya’da Mehmet Uyanık,

Ardahan’da Yunus Baydar,

Batman’da Adil Sebati Ceylan,

Bayburt’ta Mete Memiş,

Bilecik’te Mustafa Yaman,

Bolu’da Muhammed Emin Demirkol,

Burdur’da Mehmet Şimşek,

Çorum’da Halil İbrahim Aşgın,

Gümüşhane’de Ercan Çimen,

Hakkari’de İsmet Ölmez,

Iğdır’da Ülkü Öcal,

Karabük’te Özkan Çetinkaya,

Karaman’da Mevlüt Akgün,

Kırıkkale’de Mehmet Saygılı,

Kırşehir’de Osman Arslan,

Kilis’te Reşit Polat,

Kütahya’da Kamil Saraçoğlu,

Muş’ta Feyat Asya,

Nevşehir’de Mehmet Savran,

Niğde’de Emrah Özdemir,

Siirt’te Ekrem Olğaç,

Sivas’ta Hilmi Bilgin,

Şırnak’ta Mehmet Yarka,

Tunceli’de Erkan Eroğlu,

Uşak’ta Mehmet Çakın,

Yozgat’ta Celal Köse ve Zonguldak’ta Ömer Salim Alan'ın aday gösterilmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem