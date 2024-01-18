Kulis I AKP'de adaylar belli oldu: Erdoğan, 16’sı büyükşehir 47 ilde yarışa girecekleri isimleri açıklayacak

AKP'de henüz açıklamayan, 16’sı büyükşehir, 47 ilin belediye başkan adayının belli olduğu öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Kulis I AKP'de adaylar belli oldu: Erdoğan, 16’sı büyükşehir 47 ilde yarışa girecekleri isimleri açıklayacak

Siyasi partilerde yerel seçimlerde başkanlık için yarışacak isimler netleşiyor.

Geçtiğimiz haftalarda İBB Başkan adayı Murat Kurum dahil 26 ismin belediye başkan adaylığını açıklayan AKP, 47 ilin belediye başkan adayını daha açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı adaylar arasında Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri de yer alıyor.

Başkent için siyaset kulislerinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi konuşuluyor.

Bir kez daha Ankara için yarışa giriyor: Melih Gökçek'le savaşı üzerinden bir 'Turgut Altınok portresi'Bir kez daha Ankara için yarışa giriyor: Melih Gökçek'le savaşı üzerinden bir 'Turgut Altınok portresi'Siyaset

HaberTürk'ün aktardığına göre, diğer şehirler için şu isimlerin aday gösterilmesi bekleniyor.

Adana’da Fatih Mehmet Kocaispir,

Ankara’da Turgut Altınok,

Antalya’da Hakan Tütüncü,

Diyarbakır’da Mehmet Halis Bilden,

Gaziantep’te Fatma Şahin,

Hatay’da Mehmet Öntürk,

İzmir’de Hamza Dağ,

Kahramanmaraş’ta Fırat Görgel,

Kayseri’de Memduh Büyükkılıç,

Konya’da Uğur İbrahim Altay,

Malatya’da Sami Er,

Mardin’de Abdullah Erin,

Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül,

Tekirdağ’da Cüneyt Yüksel,

Trabzon’da Ahmet Metin Genç,

Van’da Abdulahat Arvas

Adıyaman’da Ziya Polat,

Afyonkarahisar’da Hüseyin Ceylan Uluçay,

Ağrı’da Mehmet Salih Aydın,

Aksaray’da Evren Dinçer,

Amasya’da Mehmet Uyanık,

Ardahan’da Yunus Baydar,

Batman’da Adil Sebati Ceylan,

Bayburt’ta Mete Memiş,

Bilecik’te Mustafa Yaman,

Bolu’da Muhammed Emin Demirkol,

Burdur’da Mehmet Şimşek,

Çorum’da Halil İbrahim Aşgın,

Gümüşhane’de Ercan Çimen,

Hakkari’de İsmet Ölmez,

Iğdır’da Ülkü Öcal,

Karabük’te Özkan Çetinkaya,

Karaman’da Mevlüt Akgün,

Kırıkkale’de Mehmet Saygılı,

Kırşehir’de Osman Arslan,

Kilis’te Reşit Polat,

Kütahya’da Kamil Saraçoğlu,

Muş’ta Feyat Asya,

Nevşehir’de Mehmet Savran,

Niğde’de Emrah Özdemir,

Siirt’te Ekrem Olğaç,

Sivas’ta Hilmi Bilgin,

Şırnak’ta Mehmet Yarka,

Tunceli’de Erkan Eroğlu,

Uşak’ta Mehmet Çakın,

Yozgat’ta Celal Köse ve Zonguldak’ta Ömer Salim Alan'ın aday gösterilmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP 2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
1 çay kaşığı yendiğinde hem beyne hem bağırsaklara etki eden baharat 1 çay kaşığı yendiğinde hem beyne hem bağırsaklara etki eden baharat
Camdaki Kız'ın başrolünden yeni dizi! Diziden ilk tanıtım da geldi Camdaki Kız'ın başrolünden yeni dizi! Diziden ilk tanıtım da geldi
Lütfü Savaş: Hatay'da riskli mahalleleri tespit ettik, Murat Kurum bizi muhatap almadı! Lütfü Savaş: Hatay'da riskli mahalleleri tespit ettik, Murat Kurum bizi muhatap almadı!
Bir kez daha Ankara için yarışa giriyor: Melih Gökçek'le savaşı üzerinden bir 'Turgut Altınok portresi' Melih Gökçek'le savaşı üzerinden bir 'Turgut Altınok portresi'
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı
Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu
İddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası çalışanını işten kovdu İddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası çalışanını işten kovdu
Pakistan, İran'ı vurmuş, 7 kişinin ölümüne neden olmuştu: İran'dan saldırıya dair açıklama Pakistan, İran'ı vurmuş, 7 kişinin ölümüne neden olmuştu
Makam aracının oyun alanına park edilmesine izin vermeyen müdür sürüldü Makam aracının oyun alanına park edilmesine izin vermeyen müdür sürüldü