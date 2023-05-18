'Hüda-Par, 'Türk milleti' ifadesinden rahatsız, vekillik yeminine itiraz etti'

CHP’li Özgür Özel, Hüda-Par’ın milletvekili andındaki ‘Türk milleti’ ifadesinden rahatsız olduğunu söyledi. Özel, “Milliyetçi seçmenin oy tercihini ikinci turda etkilememesi için AKP, yemin törenini ikinci turdan sonra yapmaya çalışıyor” dedi.

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'Hüda-Par, 'Türk milleti' ifadesinden rahatsız, vekillik yeminine itiraz etti'

14 Mayıs tarihinde gerçekleşen milletvekilliği seçimlerinde Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyen HÜDA-Par, AKP listelerinden TBMM'ye milletvekili gönderdi.

"HÜDA-PAR YEMİNDEN RAHATSIZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hüda-Par’ın Meclis’te 22 Mayıs’ta yapılması planlanan milletvekilliği yemin töreninde “Türk milleti önünde ant içerim” ifadesine itiraz edeceğini bu nedenle yemin töreninin seçimleri etkilememesi için 28 Mayıs sonrasına ertelenmeye çalışıldığını ileri sürdü. 

Özel şunları söyledi:

“HÜDA PAR’lılar Meclis’te yemin töreninde ‘Türk milleti önünde ant içerim’ ifadesine itiraz edecekler. AKP, yemin törenini ikinci tura bırakmaya çalışıyor. HÜDA PAR, ‘Türk milleti’ diyemiyor. Yeminin içinde ‘Türk’ geçen kısımlara itirazları var. Yemin töreninde yaşanacakların milliyetçi-muhafazakar seçmenin oy tercihini ikinci turda etkilememesi için de AKP töreni ikinci turdan sonra yapmaya çalışıyor. Yemin törenini Devlet Bahçeli yönetecek. Bahçeli’nin yöneteceği bir yemin töreninde sorun çıkmasını istemiyorlar.“

22 MAYIS’TA OLMASI GEREKİYOR

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) takvimine göre yarın (19 Mayıs) kesin seçim sonuçları açıklanacak. YSK’nın takvime uyması durumunda TBMM’nin ilk toplantısı ve and içme töreni 22 Mayıs Pazartesi günü yapılması gerekiyor.

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Özgür Özel seçim 2023 HÜDAPAR
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