Canlı yayında duyurdu: Özdağ ile Kılıçdaroğlu görüşecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Flash TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur seçim yarışı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Destek şartlarını daha önce açıkladıklarını söyleyen Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili olarak ise "Bizim muhatabımız değil. Bizim muhatabımız Rece Tayyip Erdoğan, aday olan kişi. Nasıl Millet İttifakı'nda muhatabımız Kemal Bey ise. Biz tek tek herkesi ikna etmek durumunda değiliz. Bu ittifakların adayları onları ikna etmek zorunda" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI

Flash Haber Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk'ün, Sinan Oğan'ın yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapılıp yapılmayacağına dair soru üzerine Özdağ, "Yarın ben de görüşeceğim Kemal Bey'le. Bugün görüştük telefonda" diye konuştu.

Özdağ, "Ayrı ayrı mı, birlikte mi görüşeceksiniz" sorusuna "Ayrı ayrı sonra birlikte. Bunların hepsi süreç içinde netleşecek. Önce tek tek sonra birlikte görüşme olur" yanıtını verdi.