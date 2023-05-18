Vaat değil, sadaka! Erdoğan: 'Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda adımlar atıyoruz'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ulaşım Sektörüyle Buluşma programında konuştu.

Seçim öncesi 'vaatlerini' sürdüren Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda adımlar atıyoruz. Vergileri düşürerek insanımızı rahatlatacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"-Bir esnafımızın ekmek teknesinin arkasında şunu gördüm, 'Bizi çekemeyen anten taksın', bizim sevgimizi çekemeyen de anten taksın mı? Gerçi onlar sandıktan mesajları anlamayacak kadar ülkelerinden kopmuş durumda. bunlara anten de yetmez. Onun için uzaya IMC uydumuzu gönderdik, belki oradan alacakları sinyalleri hakikatleri görmelerini sağlar.

-2 milyon 500 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50+1 şartı nedeniyle ikinci tura kaldı. milletimizin bu iradesinin de başımızın üstünde yeri var. İnşallah milletimizin rekor bir oyla bize bu görevi tekrar tebliğ edeceğine inanıyoruz.

-Ülkemize kazandırdığımız eserlerin yarım kalmaması için neler yapacağımıza bakıyoruz. Sorunları çözecek hizmetler için neler yapacağımıza bakıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki gücünü artırmak için ne yapacağımıza bakıyoruz.

-Neden kendimizden bu kadar eminiz biliyor musunuz çünkü bizim kimseyle pazarlığımız yok. Sadece milletimizin emrindeyiz, onun hizmetkarıyız. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz, karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Rabbimize sığınıyor ve milletimizden talimat alıyoruz.

-Sadece ülkemizi eser kazandırma peşindeyiz, milletimizin taleplerine cevap vermek ve beklentilerini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Türkiye merak etme, tekerlek kalmaz tümsekte. Az önce bakanım da söyledi, Avrasya Tüneli olmasaydı halimiz nice olurdu. Çanakkale Köprüsü olmasaydı, halimiz nice olurdu. Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımızın her birinin hayatına yansıtacak programları devreye alıyoruz.

-Karadeniz gazını bir ay müddetle ücretsiz olarak halkımıza verdik mi? Bir yıl boyunca mutfakta yüzde 25 indirimle vereceğimizi halkımıza duyurduk mu? sırada Gabar var, petrolünü de çıkarınca hemen halkımız ondan da istifade edecek. Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu o teröristler sebebiyle Gabar petrolü yıllarca çıkarılamadı. Gabar'da bulduğumuz petrolü yeni keşiflerle birlikte bir seviyeye taşıyınca aynısın akaryakıtta da yapacak ve insanımızı rahatlayacağız.

-Türkiye Yüzyılı inşa sürecinde de en büyük desteği aldığımız kesimlerin başında siz geliyorsunuz.



-Yine aklıma geldi bir araç arkası yazısında, "bir gün ağırlık çökerse omuzlarına, o benim vebalimdir unutma" diyor. Rızkını direksiyon başında kazınan ve tüm esnaflarımızın salgın döneminde de yanında olduk. Kalkınma yürüyüşümüzün sürmesinde sizlerin çok büyük rolü var. 21 yıldır ülkemizde kurduğumuz güçlü ulaştırma altyapımızın, sanatkar dostu ticaret iklimini siz biliyorsunuz. Yatırımların muhatabı doğrudan sizlersiniz.

-Haliç'i görüyorsunuz, bu salonu da Kadir Bey yapmıştı. Ayrım yapmadan milletimizin yanında olduk. Taşıt kredisiyle esnafların yanında olduk. Sadece esnaflar için 150 milyar tutarında paket hazırladık. Esnaflarımızın talepleri doğrultusunda geçen yıl bir kez daha ticari araçlara ÖTV'siz yenileme imkanı getirdik.

-Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon TL'ye kadar hazine destekli taşıt kredisi ile yanınızda yer alıyoruz. 850 bin esnafımıza çok önemli bir kolaylık sağladık. En büyük sıkıntılardan biri olan emeklilikteki gün sayısı adaletsizliğini giderme sözü verdik.

-Küçük esnafımızın prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirdik. Belediye meclis kurumu vasıtasıyla halk otobüsü işletmecilerinin tüm taleplerini karşıladık. Gençlerin kendi işlerini kurmalarını teşvik için yıllık 150 bin TL'ye kadar kazançlarından vergi almadık, sigortalarını da ödüyoruz.

-Gençler unutmayın, öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek.

-Bu adımları atamasın diye ülkemize nice tuzaklar kuruldu. Tek parti faşizminden darbelere, terör örgütlerinin üzerimize salınmasına kadar her girişimde Türkiye'yi oyun dışında bırakmak vardı. Kaynakları Londra tefecilerine aktarmaya devam etseydik, mezhepler üzerinden ayrıştırmalara izin verseydik bizden kıymetlisi olmazdı.

-Ülkenin imkanlarını milletin emrine verince her türlü iş yapılıyor, afetler de aşılıyor. Kardeşlerim eksiklerim şüphesiz var, hatasızlık inancı bize uymaz, ancak milletimizin güçlenmesi için verdiğimiz mücadele sonuna kadar samimi. Ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma hamleleri yaşatırken de samimiydik. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarına karşı mücadele ederken bu meseleyi suhuletle bitirmek için de samimiydik. Helikopterlerin bombalarına meydan okurken de samimiydik. Sizler bu mücadelenin hepsinde de bizimle birlikteydiniz.

-Sizler için gerekirse tüm dünyayı karşımıza alırız. Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri çok partili siyasi hayatımızdaki en önemli sınamalardan biri olmuştur. İlk kez iki ittifak ve iki aday ile oldu. Karşımızdaki adaya kimlerin destek verdiğini çok iyi biliyorsunuz. Buna rağmen 2 milyon 520 bin oyla geride kalınca nasıl zıvanadan çıktıklarını gördük.

-Bölücü örgüt CHP Genel Başkanına hemen desteğini harcadı. Parti içinde biraz hava dumanlı. Kılıçdaroğlu, hemen çıkıp insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. Helalleşme tiyatrosunun yerini faşizmin en nobran hali aldı. Milleti tehdit ederek, depremzede vatandaşlara hakaret ederek siyaset olmaz. bu hafta 6 deprem ilini ziyaret edeceğim, yaptıklarını gördünüz, ahlaksız kampanyaları saymıyorum bile.

-CHP'li belediyeler ve irtibatlı STK'lar, depremzedelere yapılan yardımları kesmek ve oldukları yerden çıkarmak kadar her türlü rezilliği sergiliyor. Tekirdağ'da kaldıkları otelleri boşalttılar. Depremzedelere bedava ev vadediyorlardı, şimdi kapı dışarı ediyorlar, suçüstü yakalandılar.

-Daha ilk gün 5 şehidimiz oldu. Ne yaparsanız yapın Cudi'de de Gabar'da da bu şehitlerimizin intikamı muhakkak alınacaktır.

-Bay bay Kemal omuz omuza yol yürüdüğün bu Kandil varisleriyle bu yolunu muhakkak ayıracaksın ama zaman çok geç olacak. İnşallah 28'inde benim milletim bu işi bitirecek. Ricam şu, sizlere inanıyorum, yol kısa iken süratle işi bitirelim. 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım.

-Ülkenin hayrı için yaptıkları tek bir şey olmayanların sergiledikleri bu insanlık dışı tavrı milletimizin takdirine bırakıyoruz. Deprem illerini gezip, çalışmaları yerinde göreceğiz.

-Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemimizde ülkemize kazandırdığımız eserleri hayata geçirirken kimin bize oy verdiğine bakmadık, her bir ferdin birinci sınıf hizmete layık olduğunu gördük. Biz bu milleti Allah için seviyoruz. Çünkü biz, bu ülkenin 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşı için güçlenmesini istiyoruz."