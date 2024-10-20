Her Dediği Çıkan Astrolog Dinçer Güner, Erken Seçim İçin Tarih Verdi!

Ekonomik kriz ve şiddet olaylarının artmasıyla "erken seçim" çağrıları çoğalırken, ne zaman yeniden sandıklara gidileceği siyasetin önemli tartışma konularından biri oldu. Konuyla ilgili bir yorum da astroloji dünyasından geldi.

PAYLAŞIMA YOĞUN İLGİ

Siyasi ve küresel birçok olayda nokta atışı öngörülerde bulunan ünlü astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Yapılacak erken seçimde Cumhuriyetin kurucu ayarlarına geri döneceğiz" açıklamasının yer aldığı paylaşımı alıntılayan Güner, "2025 Mart-Mayıs" notunu düştü.

Dinçer Güner'in çoğu öngörüsünde haklı çıkması, bu paylaşımının da yoğun ilgi görmesini sağladı.

Kaynak: Gerçek Gündem