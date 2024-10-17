Son Seçim Anketinden Şaşırtıcı Sonuç! Birinci Parti Ne AKP, Ne CHP...

Enflasyonun düşürülememesine bağlı olarak devamlı katlanan hayat pahalılığı vatandaşın boğazını giderek sıkarken, seçim anketlerinde de bu durumun etkileri görünüyor. Son olarak Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Türkiye genelinde seçmenlerin siyasal eğilimlerini ölçmek amacıyla, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 235 katılımcı ile bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Bursa, Ankara, Zonguldak, Kayseri, Van, Balıkesir, Trabzon ve Ağrı olmak üzere 12 ilde gerçekleştirildi.

Birgün'de yer alan habere göre; halkın yarısından fazlasının ekonomik kriz nedeniyle erken seçim istendiği görülürken, siyasi liderlerin beğeni oranının düşük kaldığı görülüyor. Oy tercihlerine bakıldığında ise CHP’nin hala birinci parti olmasının yanı sıra kararsızların ve oy kullanmayacağını söyleyenlerin toplam oranının yüzde 32 ile birinci sıraya yükselmesi de dikkat çeken bir başka konu başlığı. Araştırma sonuçlarına göre halkın ezici çoğunluğu iktidardan umudu kesmişken, muhalefet parti ve liderlerine beğenilerinin de kuvvetli olmadığı anlaşılıyor.

YÜZDE 58.5 ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Erken Seçim: Erken seçim tartışmaları Türkiye’de siyasetin merkezinde yer almaya devam ederken katılımcılara “Erken seçim yapılmalı mı?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 58,5 oranında bir çoğunluğu erken seçim yapılmasını destekledi. Buna karşın, yüzde 41,5’lik bir kesim erken seçim istemediğini belirtti. Son bir yılda ekonomik durumunuz nasıl değişti sorusuna katılımcıların yüzde 71,7’si kötüye gitti derken yüzde 16,4’ü değişmedi, yüzde 11,9’u ise iyiye gitti yanıtını verdi.

HALKIN GENELİNİN DESTEKLEDİĞİ BİR LİDER YOK

Siyasi liderlerin beğeni oranları: Siyasi liderlerin beğeni ve beğenmeme oranları, Türkiye’deki kutuplaşmayı derinleştiren önemli bir gösterge olarak ön plana çıktı. Araştırma bulguları, liderlerin halk nezdindeki olumsuz algısının oldukça yüksek olduğunu ortaya koyarken bu durum halkın değişim arzusunu yansıtması açısından dikkat çekici. Şirketin değerlendirmesine göre beğeni oranlarının yüzde 35’i aşmaması, geniş halk kitleleri tarafından tam desteklenen bir liderin bulunmadığını ve liderler arasındaki siyasi rekabetin bölünmüş bir kamuoyuyla şekillendiğini ortaya koyuyor.

KARARSIZ VEYA OY KULLANMAYACAKLAR ÇOĞUNLUK

Oy Tercihleri: Bu pazar seçim olsa kime oy verecekleri sorulan katılımcıların oy tercihleri incelendiğinde, 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında önemli değişiklikler fark ediliyor. Araştırmada bu pazar seçim olsa birinci partinin “kararsızım veya oy kullanmayacağım” diyen seçmen kitlesi yüzde 32,1 olduğu görülüyor. Araştırma bulguları, Türkiye siyasetindeki kutuplaşmanın derinleştiğini ve halkın mevcut liderlerden memnuniyetsizliğini gösteriyor.

Kaynak: Birgün