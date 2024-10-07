Son Anket: Partilerin Oy Oranları Değişti, AKP ve CHP Kan Kaybediyor
PİAR Araştırma, 26 ilde 2 bin 420 katılımcıyla gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre AKP ve CHP oy kaybederken, YRP ve Zafer Partisi'nin oylarında artış yaşandı. Kararsızların sayısı ise her geçen gün artıyor.
PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre, ekonomik kriz AKP'ye, normalleşme süreci CHP'ye oy kaybettiriyor. YRP ve Zafer Partisi ise barajı zorluyor.
Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
AKP yüzde 24,8
CHP yüzde 22,1
MHP yüzde 8,1
DEM Parti yüzde 7
Yeniden Refah Partisi yüzde 5,2
Zafer Partisi yüzde 3,8
İYİ Parti yüzde 3
Diğer yüzde 2,3
Kararsızlar yüzde 23,7
Kararsızların oy oranındaki yükseliş dikkat çekerken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP yüzde 32,5
CHP yüzde 28,9
MHP yüzde 10,6
DEM Parti yüzde 9,2
Yeniden Refah Partisi yüzde 6,8
Zafer Partisi yüzde 5
İYİ Parti yüzde 3,9
Diğer yüzde 3,1
Snket sonuçlarıyla ilgili beş başlığın öne çıktığını belirten PİAR Araştırma, şunları kaydetti:
1- Yerel seçimde birinci parti olan CHP 8.9 puan kaybederek ikinci parti oldu.
2- Ak Parti toparlanmıyor, 3 puanlık kayba rağmen birinci parti olması, CHP'den daha az oy kaybetmesinden kaynaklanıyor.
3- Ekonomik kriz Ak Partiye, Normalleşme süreci CHP'ye oy kaybettiriyor.
4- YRP ve ZAFER Partisi barajı zorluyor.
5-Kararsızlar ve oy kullanmayanlar çok hızlı artıyor.