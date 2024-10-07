Son Anket: Partilerin Oy Oranları Değişti, AKP ve CHP Kan Kaybediyor

Snket sonuçlarıyla ilgili beş başlığın öne çıktığını belirten PİAR Araştırma, şunları kaydetti:

1- Yerel seçimde birinci parti olan CHP 8.9 puan kaybederek ikinci parti oldu.

2- Ak Parti toparlanmıyor, 3 puanlık kayba rağmen birinci parti olması, CHP'den daha az oy kaybetmesinden kaynaklanıyor.