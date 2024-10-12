CHP Kurmaylarından 'Anket' Yorumu: 'Seçmenimiz Haklı Olarak Böyle Diyor Ama...'

CHP kurmayları, yerel seçimlerin ardından yapılan anketlerdeki dalgalanmaları değerlendirdi. Kurmaylar, oylarda düşüş olsa bile halen birinci parti olduklarını ve kararsız seçmenleri ikna etmek için çalıştıklarını söyledi.

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CHP Kurmaylarından 'Anket' Yorumu: 'Seçmenimiz Haklı Olarak Böyle Diyor Ama...'

CHP kurmayları, yerel seçimlerden bu yana yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirerek, “Neredeyse tüm anketlerde birinci parti çıkıyoruz. Ancak bunun oranı değişiyor. Üç ay önce altı puan öndeysek, son yapılanlarda 3-4 puan aralığında önde olduğumuz gözüküyor” ifadelerini kullandı. Partililer, anketlerdeki değişimin ülke gündemine bağlı olduğunu belirtti.

CHP Kurmaylarından 'Anket' Yorumu: 'Seçmenimiz Haklı Olarak Böyle Diyor Ama...' - Resim : 1

GÜNDEME GÖRE DEĞİŞİM

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, kurmaylar, “AKP seçmeni artmıyor belki ama kararsız seçmen havuzu bu konuların kutuplaşmasıyla genişliyor. Oysa İsrail’le ticaret, eğitim sorunları, geçim sıkıntısı, sosyal medya özgürlükleri gibi konular gündeme geldiğinde iktidarın zayıfladığını görüyoruz” dedi. Bu bağlamda, iktidarın değişen gündemle birlikte CHP’nin destek bulma çabasını da vurguladılar.

AKP SEÇMENİNİN DEĞİŞİMİ

Parti temsilcileri, “Seçmenimiz haklı olarak ‘Erdoğan hala aynı Erdoğan’ diyorlar. Ama AKP seçmeni aynı mı?” diyerek, Erdoğan’ın söylemlerinden ve ekonomik durumdan bunalan AKP seçmeninin durumunu sorguladı. CHP, bu bunalmış ve kararsız seçmenleri kendisine çekmek için yeni bir siyaset tarzı benimsediklerini belirtti.

CHP Kurmaylarından 'Anket' Yorumu: 'Seçmenimiz Haklı Olarak Böyle Diyor Ama...' - Resim : 2

İKTİDARIN GÜNDEM DEĞİŞİKLİĞİ ÇABALARI

İktidarın gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade eden CHP kurmayları, “CHP’de yeni bir altılı masa modeli yaratmaya çalışıyorlar. Özgür Bey, Ekrem Bey, Kemal Bey, Mansur Bey birer aktör olsun ve birbirleriyle tartışsınlar. Ancak parti içinde de değişimle dışarıda kalan bazı arkadaşlar buna malzeme veriyor” eleştirisini getirdi. Bu durum, CHP’nin karşılaştığı siyasi dinamikler açısından önemli bir tartışma konusu haline geldi.

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Kaynak: Cumhuriyet

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