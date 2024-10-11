Yeni Vergilere CHP'den Tepki! 'Savunma Sanayii Hepimizin Gözbebeği Ama...'

İktidarın son dönemde ciddi vergi artışına gitmesi tepki çekerken, bugün de "savunma sanayiine katkı" adına birçok vergi düzenlemesi açıklandı. AKP milletvekillerinin hazırladığı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde birçok yeni vergi getirilmesi öngörülüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu düzenlemelere tepkisini dile getirdi. Karabat, "savunma sanayiine katkı" denerek halkın milli değerlerinin suistimal edilip vergi toplandığını savundu.

HALKIN MİLLİ VE DİNİ DUYGULARINI İSTİSMAR ETMEYİ BIRAKIN

Vatandaşın attığı her adımda vergi alan AKP, şimdi de kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayii katkısı getirmeyi planlıyor!



Topladığınız vergiler yetmiyor, bir de bunu mu uydurdunuz?



Savunma sanayi gibi stratejik… — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) October 11, 2024

'TOPLADIĞINIZ YETMEDİ BUNU MU UYDURDUNUZ?'

Karabat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın milli ve dini duygularını istismar etmeyi bırakın. Vatandaşın attığı her adımda vergi alan AKP, şimdi de kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayii katkısı getirmeyi planlıyor! Topladığınız vergiler yetmiyor, bir de bunu mu uydurdunuz? Savunma sanayi gibi stratejik bir sektörü buna alet ederek, kötü ekonomi yönetimini örtmeye çalışıyorlar. Sakın ola ki halkın milli duygularını istismar edip itiraz edenleri hedefe koymayın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

'GÖZBEBEĞİMİZİ KÖTÜ SİYASETİNİZE KULLANMAYIN'

Beceriksiz ekonomi ve bütçe yönetiminiz yüzünden ülkenin her tarafında bir defo oluşmuş durumda. Milyonlarca çocuğumuz okullarında temizlik yapılmadığı için pislik içinde eğitim görüyor. Bunlara acil çözüm bulun diyoruz, karşımıza savunma sanayi ile çıkıyorlar! Türkiye’yi bir tehdit altında, savaşa hazır, militarist bir algı ile yönetmeye başladılar. Çünkü halkın esas gündemi ekonomi, geçim sıkıntısı. Halkın sorunlarına çare bulamadıkları için milli ve dini duyguları kendilerine kalkan yapıyorlar. Savunma sanayi hepimizin gözbebeği, ama kalkıp bunu kötü siyasetinizi örtmek için kullanmayın."

Kaynak: Gerçek Gündem