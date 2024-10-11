Savunma Sanayiine Görülmemiş 'Katkı'! Kol Saatinden de Vergi Alınacak

Son dönemde ciddi vergi artışına giden ekonomi yönetimi, yine dikkat çeken bir düzenlemeye imza attı. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde birçok önemli değişiklik yer aldı.

Bunlardan biri de kol saatlerine getirilen vergi oldu. Teklife göre; "savunma sanayiine katkı" adına, 5 bin TL üzerinde fiyata satılan kol saatlerinden vergi alınması öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem