Tapu İşlemlerinde Sil Baştan Yeni Dönem! AKP'nin Meclis'e Sunacağı Kanun Teklifi Ortaya Çıktı

Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarını artırmak amacıyla yapılan düzenlemeye göre, tapu işlemlerinde taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde 375 lira katılma payı alınacak.

Ayrıca, noterlerde ilk defa tescil edilecek araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her türlü satış ve devir işlemlerinde 1500 lira katılma payı uygulanacak.