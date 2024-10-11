Kredi Kartı Limitlerine Ayar! Meclis'e Geliyor: 100 Bin TL ve Üzerinde Kart Limiti Olanlar Dikkat!

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde milyonları ilgilendiren kredi kartı düzenlemesi de yer aldı. Kredi kartı kullanımında ekonomi yönetimi peş peşe hamlelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Konu Meclis gündemine geliyor.

YÜKSEK LİMİTİ OLANA 750 LİRALIK ÖDEME!

Kanun teklifinde yer alan maddeye göre limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartı sahiplerinden Savunma Sanayi Destek Fonuna her yıl 750 TL alınması gündeme geldi.

Mevcut uygulamada tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor. Ancak bankaların son dönemlerde gelirin oldukça üzerinde kart limitleri uyguladığı ifade ediliyordu.

SGK VERİ TOPLAYACAKTI

2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı’nda (OVP) yer alan bilgilere göre kredi kartına gerçekçi limit ayarı gelmesi planlanıyordu. Bu kapsamda bireylerin gerçek gelirle uyumunu artırmak için, SGK kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonu sağlanması planlanıyordu.

BANKALARDA KREDİ KARTI BORÇ ALARMI

Türkiye Bankalar Birliğinin paylaştığı verilere göre, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınanların sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 899 bin kişi bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınmıştı. Aynı dönem içinde çektikleri kredi borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı ise 737 bin oldu.

Böylece yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın ilk altı ayına göre kredi kartı ve kredi borçları yüzünden yasal takibe giren kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 213 bine ulaştı.

Risk Merkezinin Ağustos 2024 verileri ise borçluluk oranlarındaki ciddi artışa dikkat çekti. Buna göre bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artarak 96 milyar liraya çıktı.