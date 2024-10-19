Bu Pazar Seçim Olsa... Birincilik Bıçak Sırtı

Türkiye’de erken seçim tartışmaları sürerken bir seçim anketi daha yayınladı. Bulgu Araştırma’nın yayınladığı ankete sonuçlarına göre birinci parti konumu bıçak sırtında.

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Bu Pazar Seçim Olsa... Birincilik Bıçak Sırtı

Bulgu Araştırma, 8-12 Ekim tarihleri arasında 26 ilde bin 800 kişiyle CATI yöntemiyle görüşülerek yaptığı anket sonucunu duyurdu.

Kararsızların oranının dikkat çektiği ankette, CHP birinci parti konumunda gözükürken, AKP ikinci sırada; üçüncü parti konumunda ise DEM Parti yer aldı.

Sözcü'den Can Coşkun'un aktardığını göre anketin sonuçları şu şekilde oldu.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

"Bu pazar erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?"

-CHP yüzde 25,

-AKP yüzde 24,

-Kararsızlar yüzde 22.

-Diğer partilerin tamamı yüzde 10'un altında.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

-CHP %34.3

-AKP %32.6

-DEM Parti %9.7

-MHP %7.5

-İYİ Parti %6.9

-Zafer %3

Araştırmaya katılanların yüzde 69,9’u, gençler ve çocukların geleceğe güvenle bakamadıklarını düşünüyor.

Öte yandan, "Türkiye'nin en önemli sorunu" sorusunda 'ekonomi' yanıtı verenlerin olanı yüzde 67.1 oldu.

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Kaynak: Sözcü

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