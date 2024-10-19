Bu Pazar Seçim Olsa... Birincilik Bıçak Sırtı
Türkiye’de erken seçim tartışmaları sürerken bir seçim anketi daha yayınladı. Bulgu Araştırma’nın yayınladığı ankete sonuçlarına göre birinci parti konumu bıçak sırtında.
Bulgu Araştırma, 8-12 Ekim tarihleri arasında 26 ilde bin 800 kişiyle CATI yöntemiyle görüşülerek yaptığı anket sonucunu duyurdu.
Kararsızların oranının dikkat çektiği ankette, CHP birinci parti konumunda gözükürken, AKP ikinci sırada; üçüncü parti konumunda ise DEM Parti yer aldı.
Sözcü'den Can Coşkun'un aktardığını göre anketin sonuçları şu şekilde oldu.
KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE
"Bu pazar erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?"
-CHP yüzde 25,
-AKP yüzde 24,
-Kararsızlar yüzde 22.
-Diğer partilerin tamamı yüzde 10'un altında.
KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA
-CHP %34.3
-AKP %32.6
-DEM Parti %9.7
-MHP %7.5
-İYİ Parti %6.9
-Zafer %3
Araştırmaya katılanların yüzde 69,9’u, gençler ve çocukların geleceğe güvenle bakamadıklarını düşünüyor.
Öte yandan, "Türkiye'nin en önemli sorunu" sorusunda 'ekonomi' yanıtı verenlerin olanı yüzde 67.1 oldu.
Kaynak: Sözcü