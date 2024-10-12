Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel Tekrar Görüşmeli mi? Normalleşme Tartışmaları Anketlere Yansıdı

Eylül 2024'te 2.520 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmelerinin sürdürüp sürdürmemesi konusunda vatandaşların görüşlerini ortaya koydu. Anketten çıkan sonuç ise dikkat çekiciydi.

ÇOĞUNLUK ‘DEVAM ETMELİ’ DEDİ

Ankete katılanların yüzde 50.2'si "Evet" yönünde görüş bildirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki iletişimin sürmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 36.6'sı "Hayır" diyerek görüşmelerin devam etmesine karşı olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yüzde 13.2'si ise bu konuda bir fikir beyan etmekten kaçındı ya da soruya cevap vermedi.

Bu sonuçlar, Erdoğan ve Özel'in siyasi temaslarının toplumun geniş bir kesimi tarafından dikkatle takip edildiğini ve iki lider arasındaki görüşmelerin halk nezdinde belirgin bir tartışma konusu olduğunu ortaya koydu.

▪️Evet:%50.2

▪️Hayır:%36.6

▪️Fikrim Yok/Cevap Yok:%13.2

NE OLMUŞTU?

Siyasette normalleşme tartışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AKP Genel Merkezi'nde ziyaret etmiş; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu ziyarete karşılık olarak ise 18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP lideri Özgür Özel ile görüşmüştü.

CHP lideri Özel'in Beştepe'ye değil AKP Genel Merkezi'ne gitmesi dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da son olarak Deniz Baykal döneminde 2006 yılında CHP Genel Merkezi'ne gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık döneminde CHP Genel Merkezi'ne herhangi bir ziyaret gerçekleştirmemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem