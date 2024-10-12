Tacizci Fenomen Gökben D. Tutuklandı

Video paylaşım platformu Youtube’da 400 bini aşkın takipçisi bulunan ve genellikle çocukların izlediği yayınlar yapan Gökben Duman isimli Youtuber, reşit olmayan bir kızı canlı yayın sırasında taciz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökben D.’nin yaptığı sosyal medya canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcen hareketlerde bulunduğunu belirledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Gökben D., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Gökben D., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA