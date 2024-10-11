Bale Salonunda Tacizde Karar, Profesöre 1 Yıl 8 Ay Ceza

T24’den Asuman Aranca’nın haberine göre; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi profesörü Afşin Şahin’in, 2022 yılında Tosca isimli operanın temsili sırasında S.B. isimli bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi, “Yoğun bir iş hayatım var, dikkatsizce başka koltuğa oturdum” diyerek savunma yapan Şahin’i “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel taciz” suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti. Şahin hakkında daha önce de benzer suçtan soruşturma açılarak takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Öte yandan S.B.’yi tacizden cezası ertelenen Şahin, fakültedeki görevine devam ediyor.

OPERA TAMSİLİNDE TACİZE UĞRADI

6 Mart 2023 tarihinde yaşanan olayda, S.B. isimli kadın Ankara Devlet Opera ve Bale Salonu’ndaki Tosca isimli operanın temsilini izlemeye gitti. Bilet yerine oturan kadının yanına oyunun başlamasına çok kısa bir süre kala orta yaşlı bir erkek oturdu. Temsil başladıktan bir müddet sonra S.B., yanında oturan adamın montunun, bacağına değdiğini fark etti. Montu eliyle iten kadın, yanındaki adama dikkat etmesini söyledi. Bir müddet sonra temsile ara verildi. İkinci bölüm başladığında S.B., bu defa tekrar yanına gelerek oturan adamın yüzünde maske olduğunu gördü. Bir süre sonra bacağında yine bir temas hisseden kadın, yanında oturan adamın montunun altında elleriyle hareketler yaptığını ve inleme sesleri çıkardığını fark etti. Önce adamın rahatsızlandığını düşünen S.B., daha sonra bacağında adamın elinin olduğunu ve adamın cinsel amaçla ses çıkarıp dokunduğunu fark etti. Bunun üzerine S.B. ayağa kalkarak “Manyak herif ne yapıyorsun?” diyerek bağırdı.

KENDİ KOLTUĞUNA OTURMADI

Kadının bağırmasıyla panikleyen adam montunu alıp koşarak salondan çıktı. Adamın peşinden hızla çıkan S.B., durumu dışarıdaki görevlilere bildirdi. Tacizci adamı tespit eden görevliler, bu kişinin biletine tahsisli olan koltuk yerine başka bir koltuğa oturduğunu belirledi. Yaşadıklarının ardından S.B., kendisini taciz eden kişi hakkında şikayetçi oldu.

TACİZCİ PROFESÖR ÇIKTI

Başlatılan soruşturma kapsamında S.B.’yi taciz eden kişinin Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi profesörü Afşin Şahin olduğu belirlendi. Ankara Başsavcılığı da Şahin hakkında Haziran 2023’te “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel taciz” iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

‘ÇOK YOĞUN İŞ HAYATIM VAR’

Dava Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada ifade veren Şahin, suçlamaları kabul etmedi ancak bilet aldığı koltuğa neden oturmadığını da açıklayamadı. Şahin ifadesinde “Bahsedilen gösteriyi izlemek için o salona gittim ancak bilet aldığım koltuğa oturmadım, bileti en ön sıradan almıştım fakat salona girdiğimde rastgele bir yere oturdum ancak müştekiyi hiç görmedim, karakolda görüntülerim gösterildi, o kişi benim ayrıca bahsedilen koltuğun ödemesi benim kredi kartımla yapılmıştır. Bunlara cevap verdim fakat yoğun bir iş hayatım var, dikkatsizce bir koltuğa oturdum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Kaynak: t24