Kimyasal Üretim Fabrikasında Sızıntı! 3 İşçi Etkilendi

Yalova'da bir kimyasal üretim fabrikasının boru çatlağında sızıntı meydana geldi. Olaydan etkilenen 3 işçiye oksijen tedavisi yapıldı.

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Kimyasal Üretim Fabrikasında Sızıntı! 3 İşçi Etkilendi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada, dün saat 23.45 sıralarında bir sızıntı meydana geldi. İddiaya göre, bir boruda meydana gelen çatlaktan dolayı amonyak ve metilamin sızıntısı tespit edildi.

GAZ KONTROL ALTINDA

Yaşanan sızıntı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sızan gaz, ekipler tarafından su ile apsorve işlemi yapılarak kısa sürede kontrol altına alındı. Sızıntıdan etkilenen 3 işçiye ise tedbir amaçlı oksijen tedavisi uygulandı.

Bölgeye tedbir amaçlı Bursa’dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de yönlendirildi.

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Kaynak: DHA

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