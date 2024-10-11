Alevler Geceyi Aydınlattı! Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Büyük Yangın
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kozmetik üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yalıboyu OSB'de bulunan bir kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görüldü. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma başlattı.
PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Fabrikada çıkan yangın devam ederken, içeriden gelen patlama sesleri çevrede bulunan vatandaşları korkuttu.
Kaynak: İHA
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