Alevler Geceyi Aydınlattı! Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Büyük Yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kozmetik üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yalıboyu OSB'de bulunan bir kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Alevler Geceyi Aydınlattı! Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Büyük Yangın - Resim : 1

Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görüldü. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma başlattı.

Alevler Geceyi Aydınlattı! Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Büyük Yangın - Resim : 2

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Fabrikada çıkan yangın devam ederken, içeriden gelen patlama sesleri çevrede bulunan vatandaşları korkuttu.

Kaynak: İHA

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