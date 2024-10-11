Hatay'da 11 Köpek Ölü Bulundu

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki bir mandalina bahçesinden kötü kokular gelmesi üzerine, vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgedeki araştırmalarında 11 köpeğin cesedi tespit edildi.

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Belediye Başkanı Bahadır Amaç, yaptığı yazılı açıklamada, köpeklerle ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Amaç, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, numune alarak zehirlenme nedenlerini araştırmaya başlamıştır. Belediyemizin veteriner sağlık ekipleri, çevredeki diğer hasta hayvanları inceleyerek durumu yakından takip etmektedir. Ekiplerimiz ayrıca bölgede başka zehirli gıda arayışına da devam etmektedir. Bu üzücü olayda, eğer kasıtlı olarak canlılara zarar verilmişse, sorumluların cezalandırılması için gerekli adımları atacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Kaynak: AA