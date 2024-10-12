112 Çalışanlarını Darp Etmişlerdi: Ambulansın Önünü Kesen Magandalar Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da ambulansın önünü kesip 112 çalışanlarını darp eden iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Olayın görüntüleri incelendikten sonra şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa’da ambulansın önünün kesilmesi hakkında yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; Ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir. Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans şoförünü darp eden şüpheliler yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

112 Çalışanlarını Darp Etmişlerdi: Ambulansın Önünü Kesen Magandalar Yakalandı - Resim : 1

Şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, S.Y. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya hareketin kabul edilemez olduğunu belirttiği paylaşımında, “Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır” ifadelerini kullandı.

112 Çalışanlarını Darp Etmişlerdi: Ambulansın Önünü Kesen Magandalar Yakalandı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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