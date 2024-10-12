Kongreden Dönen Doktorların Aracı İstinat Duvarına Çarptı: Feci Kazadan Kahreden Haber

Tekirdağ'da kontrolden çıkan cip, istinat duvarına çarptı. Otomobilin içinde kongreden dönen 4 doktor vardı. Feci kazada Prof. Dr. Nildağ Turgut ve Uzman Dr. Emel Ersöz yaşamını yitirdi, iki doktor da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kongreden Dönen Doktorların Aracı İstinat Duvarına Çarptı: Feci Kazadan Kahreden Haber

Tekirdağ'da Kumbağ'ın Malkara ilçesi kavşağında gece saatlerinde kaza meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nildağ Turgut, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli Uzman Doktor Emel Ersöz, doktorlar, A.A.G. ve L.K., Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde düzenlenen kongreye katıldı. Doktorlar, kongrenin ardından L.K.'nın kullandığı 22 ADU 345 plakalı ciple evlerine gitmek üzere yola çıktı. Cip, virajında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kongreden Dönen Doktorların Aracı İstinat Duvarına Çarptı: Feci Kazadan Kahreden Haber - Resim : 1

2 DOKTOR YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Prof. Dr. Nildağ Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kongreden Dönen Doktorların Aracı İstinat Duvarına Çarptı: Feci Kazadan Kahreden Haber - Resim : 2

Yaralanan kadın doktor A.A.G. ile L.K. ise ilk müdahalenin ardından Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 doktorun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kongreden Dönen Doktorların Aracı İstinat Duvarına Çarptı: Feci Kazadan Kahreden Haber - Resim : 3

Kaynak: DHA

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