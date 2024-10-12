Milyarlık Vurgunda Dikkat Çeken Detay: Dolandırıcılık Parasıyla Cinsel Organ Ameliyatı Olmuş

Nevşehir'de Endonezya'ya kayıtlı numara üzerinden vatandaşlara "Görev tamamlayarak para kazanmak ister misin?" mesajı atan kişin tam 1 milyar 200 milyonluk vurgun yaptı. Bu dolandırıcının aldığı paralarla cinsel organ ameliyatı yaptırdığı ortaya çıktı.

Milyarlık Vurgunda Dikkat Çeken Detay: Dolandırıcılık Parasıyla Cinsel Organ Ameliyatı Olmuş

Nevşehir'de polise başvuran bir vatandaş, Endonezya'ya kayıtlı bir numara ile WhatsApp üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak ister misin" şeklinde kendisine mesaj geldiğini, kabul etmesi üzerine bazı uygulamalardaki işletmelere yorum yapılması karşılığında 50 lira verileceğini söyleyip yapılan görevler sonrası kendi hesabına para gönderildiğini anlattı. Bu yöntemle 259 bin 800 lirasının dolandırıldığını belirten vatandaşın ihbarıyla Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı soruşturmayla 1 milyar 200 milyonluk vurgun yapan örgüt çökertildi.

Milyarlık Vurgunda Dikkat Çeken Detay: Dolandırıcılık Parasıyla Cinsel Organ Ameliyatı Olmuş - Resim : 1

DOLANDIRICILIK PARASIYLA CİNSEL ORGANINI BÜYÜTMÜŞ

Sabah'ın haberine göre, Nevşehir polisinin yaptığı çalışmada, vatandaşları para kazanama vaadiyle dolandıran şebekenin liderliğini Diyarbakır'da berber olan Mehmet Diyar Şık'ın yaptığı belirlenirken 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 92 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinden Van'da yaşayan kamyon şoförü Metin Ş.'nin de örgüt tarafından hesaplarının kullanıldığı belirlendi.

Milyarlık Vurgunda Dikkat Çeken Detay: Dolandırıcılık Parasıyla Cinsel Organ Ameliyatı Olmuş - Resim : 2

Önce kripto hesaplara daha sonra da soğuk cüzdana aktarılan paraların son olarak çekildiği hesaplar arasında Metin Ş.'nin (40) de hesabının bulunduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Örgüt tarafından hesabına 3 milyon 532 bin lira gönderilen Metin Ş. sağlık kontrolünden geçirildiğinde cinsel organında enfeksiyon olduğu tespit edildi.

8 suç kaydı olan zanlının dolandırılan paraların hesabına gönderilmesi sonrasında aldığı komisyonlarla cinsel organını büyütmek için ameliyat olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan Metin Ş., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaynak: Sabah

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