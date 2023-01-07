HDP'nin aday kararına destek mi? Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ''HDP cumhurbaşkanı adayı çıkaracak'' açıklaması sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

HDP'nin aday kararına destek mi? Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken açıklama

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını duyurdu. 

Pervin Buldan: HDP kendi adayını çıkaracak, en kısa sürede paylaşacağızPervin Buldan: HDP kendi adayını çıkaracak, en kısa sürede paylaşacağızSiyaset

DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Buldan'ın açıklamasının ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

''Yarım kilo ucuz kıyma alabilmek için sabahın karanlığında kuyruğa giren, bayat ekmek almak zorunda kalan on milyonlarca insanın, gelecekten umudunu kesmiş gençlerin umudu muhalefette'' diye yazan Demirtaş, ''Vebal muhalefette, sorumluluk muhalefette. Çözüm de muhalefette. Yürü HDP! Yolun açık olsun'' ifadelerini kullandı. 

Demirtaş'ın paylaşımı akıllara ''HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararına destek mi?'' sorusunu getirdi.

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