İbrahim Kalın'dan 'Suriye ile görüşme' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “lisansüstü öğrenci buluşması” etkinliği sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

SURİYE İLE GÖRÜŞMELER

Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın 28 Aralık’ta Rus ve Suriyeli mevkidaşları ile Moskova’da yaptığı görüşmenin 11 yıl sonra Türkiye’nin Suriye ile kurduğu “ilk temas” olduğunu belirten Kalın, ''O toplantı olumlu bir havada geçti. Atılacak somut adımlar sürecin bundan sonraki seyrini tabii ki belirleyecek'' ifadelerini kullandı.

Kalın, ''Bizim açımızdan sınır güvenliği, PKK terör örgütü ve onun uzantıları olan PYD ve YPG’ye karşı somut adım atılması, mültecilerin geri dönüşü ve Suriye tarafında da yerlerinden edilmiş olan Suriye vatandaşlarının güvence altına alınması, aynı zamanda Astana süreci başlığı altında da anayasa komisyonu çalışmalarının devam etmesi bizim ana gündem maddelerimiz.

Bu alanlarda ilerleme kaydetmek amacıyla bu temaslar kuruluyor. Buralarda netice aldığımız oranda da süreç hızlanacak, daha somut neticeler almamıza imkan sağlayacaktır. Biz bunu hem ülkemizin çıkarları için hem Suriye halkının korunması, menfaatleri, hak ve hukuku için yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

''ACILARIN DEVAM ETMESİNİN İSTEMİYORUZ''

Suriye’de çok büyük acılar yaşandığını hatırlatan Kalın, şunları söyledi:

''Bu acıların daha fazla devam etmesini istemiyoruz. Dünya adeta Suriye meselesine, uzun bir zamandır da Suriye halkına sırtını döndü.

Hem mültecilere sahip çıkmak anlamında hem Suriye tarafında yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak hem siyasi sürecin devam ettirilmesi ve anayasa komisyonu çalışmalarının sürdürülmesi anlamında en fazla çabayı gösteren ülke Türkiye’dir.

Bu konuda Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle, Suriye halkının korunması, hak ve hukukunun muhafaza edilmesi noktasında çok önemli kazanımlar sağlandı.''

''MÜSAADE ETMEDİK''

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik daha önce üç kez askeri harekat yaptığını hatırlatan Kalın, şöyle devam etti:

''Bu operasyonlardaki amacımız da hem Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak hem de Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamaktı. O müdahaleler olmasaydı bugün Irak sınırından Akdeniz’e uzanan bir terör koridoru, PKK/PYD/YPG yapılanmasının kontrolü altında orada kurulmuş olacaktı.

Türk askerinin oradaki kahramanca mücadelesi, Cumhurbaşkanımızın da başkomutan sıfatıyla bu süreci yönetmesi neticesinde, orada bir terör koridoru ve devletçiğin ya da ona benzer bir yapının kurulmasına müsaade etmedik.

Eş zamanlı olarak yeni göç dalgalarının önlenmesinde de bu askeri müdahaleler, operasyonlar kilit bir rol oynadı. Bugün İdlib’te 3 milyondan fazla insan sıkışmış durumda ve orası sıfır noktası.

Güneyden rejimden veya başka bir yerden gelecek baskı, tazyik, saldırı neticesinde bu insanlar harekete geçerlerse gidecekleri tek yer Türkiye. Ama Türkiye’nin daha fazla mülteci alma kabiliyeti ve imkanı artık söz konusu değil.''

''AVRUPA VE AMERİKALILAR MİNNETTAR OLMALI''

Kalın, daha fazla mültecinin Avrupa’daki mülteci krizini de tetikleyeceğine işaret ederek, Avrupalıların ve Amerikalıların da Suriye’deki Türk askeri varlığından memnun ve minnettar olmaları gerektiğini dile getirdi.