Eski HDP'li Tan'dan siyasi af açıklaması: 'Kulislerde konuşuluyor'

Diyarbakır eski Milletvekili Altan Tan, DW Türkçe'den Kıvanç El'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SİYASİ AF İDDİASI

Tan, siyasi af iddialarının konuşulduğunu belirterek; “Kulislerde birçok şey önemli şey konuşuluyor, biri siyasi af. Ceza indirimi, infaz indirimi, cezaevlerinin yarısının boşaltılması gibi iddialar var. Bu durumdan Kürt siyasal mahkumlar istifade edecekler" ifadelerini kullandı.

AKP-HÜDAPAR GÖRÜŞMESİ

AKP ile HÜDAPAR işbirliğini değerlendiren Tan, "Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HÜDA PAR, Tayyip Erdoğan ı destekledi. Sürpriz, beklenilmeyen bir durum değil, belli noktalarda aynı düşünüyorlar. Bundan önce beraberlikleri vardı. O camianın çıkıp karşı tarafa CHP'ye destek vermesi beklenilmiyordu" görüşünü dile getirdi.

HÜDA PAR ile AKP yakınlaşmasının bölgedeki dengeleri etkileyeceğini söyleyen Altan Tan, "Kürt seçmen açısından burada AK Parti'nin yapacakları ve yapmayı planladıkları önemli. Kulislerde birçok şey önemli şey konuşuluyor, biri siyasi af. Ceza indirimi, infaz indirimi, cezaevlerinin yarısının boşaltılması gibi iddialar var. Bu durumdan Kürt siyasal mahkumlar istifade edecekler" tahmininde bulundu.

''HAMLE YAPILACAKSA ETKİLERİ TARTIŞILABİLİR''

AKP'ye yakın iki gazetecinin, Mehmet Barlas ile Abdülkadir Selvi'nin son dönemdeki yazılarına atıf yapan Altan Tan, "HDP'nin kapatılma sürecinin seçim sonrasına bırakılması gerektiğini ifade ediyorlar. İktidar ile görüşmelerin olduğunu ima edenler var. Kürt seçmen açısından HÜDA PAR ile AK Parti yakınlaşması yeni bir şey değil, ancak bundan sonrası için atılacak adımlar Kürt seçmen ile ilişkileri belirler. Olacaklar durumu değiştirebilir. Hakikaten denildiği gibi HDP ile dolaylı bir müzakere var ise kapatılma davası ile ilgili Kürt sorunu ile ilgili siyasal bazı hamleler yapılacaksa bunları etkileri tartışılabilir" şeklinde konuştu.

HÜDA PAR'ın örgütlü bir siyasal yapı olduğunu kaydeden Tan, "İttifakı deklare ettiği vakit her iki partide zorlanmaz. Diğer Kürt seçmenin, HDP'li seçmenin etkilenmesi nasıl olur diğer adımlara bağlı, aynı şekilde muhafazakâr seçmenin etkilenmesi için de bundan sonraki gelişmeler önemlidir, sadece HÜDAPAR ile işbirliği AK Parti ile Kürt seçmen ilişkisini etkilemez" dedi.