HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararına ittifak ortaklarından ilk yanıt

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenlerinden EMEP ve TİP, ittifak ortaklarından HDP'nin cumhurbaşkanı adaylığı kararı hakkında açıklama yaptı.

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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararına ittifak ortaklarından ilk yanıt

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını duyurdu. 

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Açıklamanın ardından HDP'nin de bileşeni olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'na üye iki siyasi partiden açıklama geldi. 

TİP: 'ORTAK ADAYA DAHA YAKINIZ'

TELE1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan, TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş’ın basın danışmanı, seçimde ortak aday destekleme seçeneğine daha yakın olduklarını söyledi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın basın danışmanı şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız 2 gündür MYK kampı çerçevesinde yoğun toplantı halinde olduğu için ilgili açıklamayı henüz izleyemediğini ancak bu konuda TİP’in, daha önce kamuoyuyla paylaştığı görüşlerin açık olduğunu, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ortak açıklamasında da altı çizildiği üzere ilkelerimize uygun mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduklarını ifade etti."

EMEP: ORTAK ADAYA AÇIĞIZ

Emek ve Özgürlük İttifakı ortağı EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ise söz konusu açıklamaya ilişkin, "Ortak adaya açığız. Toplumsal mutabakat oluşmalı. Tek adam gitmeli. Bu olmazsa da ittifak kendi aday arayışına girebilir" dedi.

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Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye İşçi Partisi - TİP
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