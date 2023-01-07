Erdoğan: 'Dedim ki; 'Putin beni mahcup etme''

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Kumluca'da meydana gelen sel felaketi hakkında konuşan Erdoğan, "Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Dere yatağında akar. İşte onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bir yerde ciddi miktarlara ulaşan yağış varsa, orada suyun tahliyesine izin veren dere yatakları var. O dere yataklarına izin vermezsek sel olur.

Dere yataklarının önünü kapatmama konusunda sizlerden hassasiyet bekliyorum. Sel felaketlerinde büyük kayıplar yaşamamak için buna mecburuz. Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, maddi zarar yüzünden üzülmesine rıza gösteremeyiz.'' ifadelerini kullandı.

''GÖNLÜNÜ KAZANMADIK KİMSEYİ BIRAKMAYACAĞIZ''

Erdoğan konuşmasının devamında ''Milletimizin gönlünü kazanmadık, beklentisini karşılamadık hiçbir ferdini bırakmamak üzere gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizi büyütme, geliştirme, güçlendirme yoluna ilerleyeceğiz. Çalışanlardan, girişimcilere her kesimi destekleyeceğiz'' diye konuştu.

''PUTİN'E DEDİM Kİ...''

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

''Putin'e dedim ki; 'Bizim Kumluca'mız var. Burası bir domates memleketidir. Beni mahcup etme.' O ricamı kırmadı. O domateslerimizin ihracatında bunları gördük."