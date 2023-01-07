Meral Akşener'den 'başbakanlık' açıklaması: Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla 3. Olağan Kongresi’ne katıldı.

Kongrede başbakanlık iddialarına ilişkin konuşan Akşener, "2023’te yapılacak o seçimi kazanmak zorunda olduğumuzu bilenleriz. Bilidğimiz için, milletimizin geleceği için bu iradeyi koymak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için, geçmişimiz bugüne kefil olduğumuz için bu işi başaracağız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız. İddia ediyorum, bu seçimi alcağız ve bu seçimden başbakan Akşener diyorsunuz ya, ne için başbakanlığa aday olduğumu anladınız mı? İşte bu bir feragattır ama aynı zamanda bu bir iddiadır. Sizden istediğim şudur: Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım. Onunlu, bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, var ya bir türkü ‘minnet eylemem, mihnet eylemem’ kendi irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız" dedi.

"BİZ RAHAT BOZAN BİR PARTİYİZ"

"Türkiye'ye sesleniyorum" diyen Akşener, "Ey milletim! Kapatın gözlerinizi. İYİ Parti kurulmamış olsaydı, bugün 13. Cumhurbaşkanı, altılı masanın diyebilir miydik? Bugün bu ülkede neler konuşuluyor olacaktı? Biz, rahat bozan bir partiyiz. Biz, yanlışlıkların üzerine giden bir partiyiz. Ama aynı zamanda çözüm üreten bir partiyiz. Beraber seçime girdik ve ne oldu? İYİ Parti olmasaydı, bu ittifak olmasaydı İstanbul alınabilir miydi? Bazılarının sinir sistemi bu derece bozulabilir miydi? Şimdi, bakın. İstanbul alındı, Ankara alındı. 11 büyükşehir alındı. Ama İstanbul kahretti. Çok fena oldu. Dönüldü şimdi de ‘Ahmaklık’ dediği için İstanbul Belediye Başkanı’nın sözünden dolayı 2 yıl 7 ay ceza alması… İlginç olanı bu. Sayın İmamoğlu'nun davasının görüldüğü gün yine oradaydım" ifadelerini kullandı.

"ONUN İÇİN CESURUZ"

Akşener, "Bu ucube sisteme, bu ucube sistemin tezahür edeceği tek adamlık sistemine her birimiz, hangi imkanımız varsa onu ortaya koyarak irade koyduk. Siz bu ülkenin asil evlatları, asıl unsurları ve aynı zamanda en demokrat bireylerisiniz. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İYİ Parti beş yıllık bir parti olabilir. Ama İYİ Parti, ezilenin yanında, haklının yanında, haksızlığı yapanın karşısında, zulmün karşısında, zalimin karşısında duran bireylerin kurduğu bir siyasi partidir. Onun için cesuruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA