Sinan Ateş cinayetinin bir numaralı şüphelisi ifade verdi: 'Amacımız gözdağı vermek ve yaralamaktı'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin bir numaralı şüphelisi Doğukan Çep, Emniyet’te ifade verdi. Çep, "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

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Sinan Ateş cinayetinin bir numaralı şüphelisi ifade verdi: 'Amacımız gözdağı vermek ve yaralamaktı'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. "Dodo" lakaplı Çep'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Çep, ifadesinde suçlamaları reddederken husumet nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti.

NTV'den Gökhan Gerçek'in haberine göre Daha önce de Hasan Ferit Gedik cinayetinden 6 yıldır aranan Çep, Ateş cinayetine ilişkin "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Çep, öldürmek amaçlarının olmadığını dile getirdi.

KEŞİF DE YAPILDI

Şüphelinin cinayetten 2 gün önce İstanbul’dan Ankara’ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından önce Bolu Gerede’ye ardından İstanbul’a gittiği belirlendi.

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