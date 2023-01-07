CHP'li Muharrem Erkek, Murat Gezici'yi yalanladı: Akılları karıştırıyor

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici'nin milletvekili seçimleriyle ilgili "ikametgah" iddiası sosyal medyada gündem oldu. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Gezici'nin iddiasını kanun göstererek yalanladı.

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CHP'li Muharrem Erkek, Murat Gezici'yi yalanladı: Akılları karıştırıyor

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, geçtiğimiz sabah Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Gün’e konuk olmuştu. Burada seçimle ilgili açıklama yapan Gezici, haziran ayında yapılması planlanan seçimle ilgili şunları aktarmıştı:

"Bu seçimde üniversitede okuyan öğrenci sayısı 8 milyon. Bunun yaklaşık 3 milyonu lisans öğrencisi ve yaklaşık 2,5 milyonu ilk kez oy kullanacak. 2,5 milyonun aşağı yukarı 3-4 puana denk geldiğini söyleyeyim. Bu öğrenciler oy kullanamayacak, çünkü hükümet bir yasa çıkardı. Eskiden listede adınız yoksa 10-15 gün içinde revize edilirdi ve oy kullanılabilirdi. Ama bu kaldırıldı ve 3 ay öncesinden ikametinizde oturma şartı getirildi. Diyelim ki Hakkari’de oturan Mustafa Amca’nın seçime 2 ay kala tayini Ankara’ya çıktı, bu kişi oy kullanamaz. Örneğin İstanbul’da okuyan bir çocuk İzmir’e gitti, ikametgahını almadıysa oy kullanamaz.”

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MUHARREM ERKEK'TEN YALANLAMA

Gezici'nin açıklamasına pek çok farklı görüş ile yanıt verilirken, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de sosyal medya hesabından Gezici'nin değerlendirmesini yanlış olarak yorumladı. Erkek şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef yanlış bir değerlendirme akılları karıştırıyor. Seçimin başlamasından 3 ay önceki adreste oy kullanma kuralı yerel seçimler için geçerli (298 sayılı Kanun Md 33). Yani gençlerimiz bu seçimde oy kullanıp iktidarı gönderecek.

Biz de her bir oyun takipçisi olacağız."

CHP'li Muharrem Erkek, Murat Gezici'yi yalanladı: Akılları karıştırıyor - Resim : 2

CHP'li Muharrem Erkek, Murat Gezici'yi yalanladı: Akılları karıştırıyor - Resim : 3

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