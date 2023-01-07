Sinan Ateş cinayeti sonrası Alpaslan Türkeş'in kızından milliyetçilik çıkışı

GERÇEK GÜNDEM - Son dönemde MHP, HDP'ye yönelik kapatma davası, AYM'nin kapatılmasına yönelik çağrılarla gündeme geliyor.

Son olarak eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinde MHP'li isimlerin dahlinin olduğunu yönündeki iddialarda MHP'yi insan hakları ihlalleri ile anılmasına neden oldu.

TÜRKEŞ'İN KIZINDAN 'MİLLİYETÇİLİK' ÇIKIŞI

MHP üzerinden yapılan tartışmalar devam ederken; MHP'nin kurucusu Alpaslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Taş, Türkeş'in yıllar önce yaptığı ''Milliyetçiliğin 4 ilkesini açıklıyorum'' sözlerini paylaştı.

Türkeş söz konusu açıklamasında 4 ilkeyi şöyle açıklamıştı:

''1. Meşruiyet

2. Hukukun üstünlüğü

3. İnsan hakları

4. İçte ve dışta barış