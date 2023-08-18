HDP'den Diyanet'e suç duyurusu

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, dilekçe vererek Kobani davasına müdahil olmak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında hakaret, görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada Diyanet İşleri Başkanlığı, “HDP’lilerin dini değerleri temelden sarstığı” gerekçesiyle duruşmalara katılma talebinde bulunmuştu.

Duruşmada konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, “İnsanları, kadınları diri diri yakan bu barbar çeteye karşı direnen halk ile dayanıştığımız için bizi yargılıyorsunuz. Bu da sizin ayıbınız. Soykırım kıskancında bulunan bir halka sahip çıkmak insanlık görevidir” ifadelerini kullanmıştı.