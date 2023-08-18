Mehmet Şimşek, istifanın eşiğinden dönmüş: 'Panikle istekleri yerine getirildi'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a verdiği, ancak istekleri yerine getirilince vazgeçtiği iddia edildi.

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Mehmet Şimşek, istifanın eşiğinden dönmüş: 'Panikle istekleri yerine getirildi'

28 Mayıs'ta tamamlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek göreve getirildi. Büyük umutlarla ekonominin başına getirilen Şimşek henüz bekleneni veremezken, geçtiğimiz günlerde 2024 yılını işaret etti.

Ekonomik kriz her geçen gün büyürken, Şimşek ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Şimşek, iki hafta önce istifasını verdi ancak istekleri yerine getirilince istifadan vazgeçti. Gazeteci Recep Canpolat'ın "teyitli" olarak paylaştığı bilgi şöyle:

"Aldığım ve teyit ettiğim bir bilgiyi paylaşıyorum… Ankara’da iki hafta öncesi büyük bir kriz yaşanmış. Hazine ve Maliye Bakanı @memetsimsek istifasını CB Yardımcısı @_cevdetyilmaz‘a vermiş… Panik halinde istekleri yerine getirilerek Mehmet Şimşek’in istifası engellenmiş… Ekonomi ekibi tedirgin…"

Mehmet Şimşek, istifanın eşiğinden dönmüş: 'Panikle istekleri yerine getirildi' - Resim : 1

AÇIKLAMA YAPILMADI

Canpolat'ın iddialarıyla ilgili hükümet kanadından henüz bir açıklama yapılmazken, konu sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ekonomi yönetimini eleştirerek "Şimşek gitse ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek" yorumlarında bulundu.

"HERKES DİĞERİNE ÇÖKÜŞÜN FATURASINI KESMEK İSTİYOR"

Öte yandan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da benzer iddiaları gündeme getirerek şu ifadelere yer verdi:

"Zamcı bakan Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği ve araya Cevdet Yılmaz'ın girerek, kendisini zor ikna ettiği duyumu var. Doğruysa, neden istifa etmek istediğini ve ne vaadler alarak istifadan vazgeçtiğini elbette ilerleyen zamanda öğreniriz. Siyasal islamcılar birbirine düşecek! Çünkü ülkeyi birlikte batırdılar ve çıkışı bulamıyorlar! Herkes diğerine çöküşün faturasını kesmek istiyor!"

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