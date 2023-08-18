Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?

Haber Global'de yer alan habere göre dolar kuru 27 TL'nin üstündeki yükselişini sürdürüyor. Dolar haftanın son gününe 27,10 TL'den başladı. Euro ise yatay seyirde 29,4935 TL'den başladı. Euro yatırımcıları bugün Euro bölgesinde açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi.

Dün açıklanan rakamlar TCMB'nin rezervlerinin 9 haftadır artış yaşadığını gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın net uluslararası rezervleri geçen hafta 35 milyon dolar artışla neredeyse yatay bir seyir izlerken, brüt döviz rezervlerindeki artış 9. haftada da devam etti. Toplam rezervler ise 728 milyon dolar ile art arda dokuzuncu haftada artışla 116.32 milyar dolara yükseldi.

KKM'deki girişler ise geçtiğimiz hafta yaşanan rekorun ardından yavaşladı. KKM'ye girişler 11 Ağustos ile biten haftada 75 milyar TL artış sergileyerek 3,3 trilyon TL'ye ulaştı.

Dün Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bankalara tüketici kredilerine odaklanmaya son vermesi çağrısında bulundu. Bakan Şimşek "Bu sürdürülebilir değildir. Artık haklı bir gerekçeleri de kalmamıştır. Reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir." diyerek üretim yapan kesimin desteklenmesini istedi.

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2023 yılında yüzde 4,3 büyüyeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Şimşek "Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak." ifadesini kullandı.

Fed temmuz ayındaki toplantıya ait tutanakları yayınladı. Tutanaklarda enflasyondaki yukarı risklerin devam ettiği vurgulandı. Fed üyeleri enflasyon ile mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir.

Bugün TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi piyasanın takibinde olacak. Dışarda ise Euro bölgesi enflasyonu açıklanacak.