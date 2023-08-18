Elektrikte zam oyunu: 'Dağıtım bedeli' cep yakıyor

Elektrik tedarikinde yaklaşık yüzde 35 azalan maliyetin yurttaşın faturalarını düşürmek için değil dağıtım şirketlerinin kârını artırmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

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Elektrikte zam oyunu: 'Dağıtım bedeli' cep yakıyor

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrikteki “dağıtım bedeli oyununu” örnekleyerek anlattı. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre dünyada enerji maliyetlerinin pandemi öncesine doğru gerilediğini sadece 7 ayda elektrik piyasasında takas fiyatlarının megavatsaat başına ortalama 3 bin 400 TL’den 2 bin 200 TL’ye kadar gerilediği örneğiyle anlatan Arslan, şu bilgileri verdi:

“Düşen enerji bedeli olduğu gibi zam yapılarak dağıtım bedeline aktarıldı. Bir vatandaşın faturasını incelediğimizde ortaya çıkan acı tablo şöyle: Ödediğimiz dağıtım bedeli, enerji bedelini geçmiş durumda. Faturalarımızın yüzde 58.25’ini dağıtım bedeli, yüzde 32.7’sini enerji bedeli ve yüzde 9.04’ünü KDV ve belediye fonu oluşturmakta. İktidar dağıtım bedeline üç kez zam yapmasaydı bugün 240 kWh tüketim için 353 TL ödemek yerine 228 TL ödüyor olacaktık. Yani 125 TL daha ucuza elektrik kullanacaktık.”

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