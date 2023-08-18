Motorine gece yarısı indirim geldi!

Döviz kurundaki değişikler akaryakıta zam olarak yansımaya devam ederken motorin grubuna indirim geldi.

Motorin fiyatlarında 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim gerçekleşti.

Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.83 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.