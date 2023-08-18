Motorine gece yarısı indirim geldi!
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından motorinde indirim pompa satış fiyatına yansıdı. Peki, 18 Ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar?
Döviz kurundaki değişikler akaryakıta zam olarak yansımaya devam ederken motorin grubuna indirim geldi.
Motorin fiyatlarında 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim gerçekleşti.
Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.83 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.