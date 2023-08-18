Barış Pehlivan, cezaevinde yaşadıklarını yazdı: "15 yıl uyuşturucu sattım. O bakanın yeğenlerinden alıyordum malı"

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 5. kez cezaevine giren Cumhuriyet gazetesi yazarı-gazeteci Barış Pehlivan, köşesinde açık cezaevinde yaşadıklarını yazdı.

“Koğuşlarından bahçesine, yemekhanesinden kuyruklarına açık cezaevi tıpkı asker kışlası gibi” diyen Pehlivan, açık cezaevinin, Silivri yerleşkesinin içindeki 10 kapalı cezaevini beslediğini, tüm üretimde de mahkûmların görev aldığını anlattı.

“‘CİNSEL’ DİYE KODLANAN İSTİSMAR VE TECAVÜZ SUÇLULARI BU SON İNFAZ YASASIYLA HIZLICA CEZAEVİNDEN ÇIKARILMIŞ”

Bir mahkûmun kendisine, “Biz neyse de utanıyorum sizi burada görmekten” dediğini aktaran Pehlivan, yazısında, şunları kaydetti:

“Sohbetlerimden öğreniyorum ki... ‘Cinsel’ diye kodlanan istismar ve tecavüz suçluları bu son infaz yasasıyla hızlıca cezaevinden çıkarılmış. Yerlerine, aynı yasadan faydalanıp kapalıdan açık cezaevine erkenden geçenler konulmuş. Ama işte yetmiyor kapasite... Kimi kısa kimi uzun süre kalmak için onlarca mahkûm geliyor her gün. Duyuyorum, yan binada 3 kata çıkarılan ranzalarda ya da yerlerde yatanlar oluyor. Haliyle, en çok ‘Sen bilirsin, af çıkar mı’ sorusuyla karşılaşıyorum. Bildiklerimi, tahminlerimi, meselenin açmazlarını anlatıyorum. Yanıtlarımdan pek tatmin olmuşa benzemiyorlar.”

“15 YIL UYUŞTURUCU SATTIM. O BAKANIN YEĞENLERİNDEN ALIYORDUM MALI. YILLARDIR CEZAEVİNDEYİM, BİR TANE BARON GÖRMEDİM”

Cezaevinde diğer tutuklularla yaşadıklarını aktaran Pehlivan, yazısını şöyle sürdürdü:

“Volta atarken malum bir eski bakanın adını veriyor biri: ‘15 yıl uyuşturucu sattım. O bakanın yeğenlerinden alıyordum malı. Onlar neden burada değil? Yıllardır cezaevindeyim, bir tane baron görmedim. Bize ‘torbacı’ diyorlar, güçleri bize yetiyor.’”