İYİ Partili isim harekete geçti: 'Genel başkanlık için yarışırım, kazanamazsam yeni parti kurarım'

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, tv 100 ekranlarında yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu. Programda yerel seçimle ilgili kulisler konuşulurken, gazeteci Barış Yarkadaş çok çarpıcı iddialar ortaya attı.

"GENEL BAŞKANLIĞI KAZANAMAZSAM GEREKİRSE YENİ BİR PARTİ KURARIM"

İYİ Parti'yle ilgili Yarkadaş "Meral Hanım'ın 26 Ağustos'ta 'gemileri yakmaktan vazgeçmesinden rahatsız olan' önemli bir grup Ankara'da var. Bunlardan biri de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz'ın radikal bir ittifak karşıtı olduğu, İYİ Parti ve CHP'nin kesinlikte ittifak yapmaması yönünde lobi yaptığı, parti yönetimi ittifakta ısrar ederse Bilge Yılmaz'ın genel başkanlık konusunda sahaya çıkabilirim. 'Genel başkanlığı kazanamazsam gerekirse yeni bir parti kurarım' dediği İYİ Parti kulislerinde konuşuluyor." kulisini verdi.

"BİZ HİÇBİR ŞEYİ KAZANAMAYACAKSAK NİYE BU SEÇİMLERE GİRİYORUZ"

"Gürkan Hacır’ın programında Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta çok sert bir konuşma yapacağını söyledim" diyen Yarkadaş "Bizim o yayınımızın olduğu gece Meral Akşener’in telefonları susmadı hem o gün hem ertesi gün ve kendisini arayan ‘Bu bilgiler doğru mu?’ diyenlere de biraz sert cevaplar verdiğini biliyorum. Bizim o yayınımızdan sonra esas infial İYİ Parti tabanında oldu ve İYİ Parti tabanı, parti yönetimine baskı yaparak ‘Sakın böyle maceracı sonu olmayan ve kaybetmeye odaklanmış adımlar atmayın’ dedi. Meral Akşener kendisini ziyaret eden milletvekillerine ilginç sözler sarf ediyor, bugün İYİ Parti’den önemli bir isimle konuştum son havayı sana özetleyeyim dedi ‘Sizin o yayından sonra parti teşkilatlarında ‘Biz hiçbir şeyi kazanamayacaksak niye bu seçimlere giriyoruz’ diye bir hava oluştu, Meral Hanım da bu havayı gördüğüm için, Ankara, İstanbul İzmir’i ittifak görüşmelerinde kendisine ayırdı hatta kendisini ziyaret eden vekillere ‘CHP’nin iç işlerine karışmayın, hiç kimse CHP'nin iç işlerine karışarak yorum yapmasın, biz kendi partimizi büyütelim Kemal Kılıçdaroğlu’na saygısızlık algılanabilecek sözleri de hiç kimse etmesin’ tavsiyesinde bulunuyor’ dedi. Bu sözleri birkaç kişiye tekil olarak mı yoksa kendisini ziyaret eden birçok vekile mi söyledi diye sordum ‘Birçok vekile söylediğini ve birçok parti yöneticisine söylediğini rahatlıkla ifade edebilirim’ dedi." ifadelerine yer verdi.