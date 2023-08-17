Kemal Kılıçdaroğlu: 'Saray devleti bir avuç varsıla çalışıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduat hesapları için yapılan ödemeleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Bu yıl sadece Temmuz ve Ağustos aylarında kur korumalı mevduat sahiplerine 410 milyar TL ödenecek... Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor" notuyla bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu ayrıca ‘Yönetilemeyen Türkiye’ başlıklı bir afiş de yayınladı.

Afişte, şu ifadeler yer aldı:

"Yönetilemeyen Türkiye! Bu yıl sadece Temmuz ve Ağustos aylarında kur korumalı mevduat sahiplerine 410 milyar TL ödenecek. Bu rakam Ocak-Temmuz döneminde devletin tahsil ettiği tüm ÖTV gelirleri toplamından (408 milyat TL) fazla... Yani KKM saçmalığı olmasa tüm mallarda ÖTV'yi sıfırlamak mümkün olabilirdi. Saray devleti, bir avuç varsıla çalışıyor."

