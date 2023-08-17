HDP ve Yeşil Sol'un çalıştaylarından 'Demokratik İslam Masası' çıktı

HDP'nin kapatılması ihtimaline karşı 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile giren HDP'nin oylarındaki düşüş dikkat çekmiş, seçimlerin ardından hem HDP hem YSP toplantılar ve çalıştaylarla yaşanan başarısızlığı değerlendirmeye başlamıştı.

DEMOKRATİK İSLAM MASASI KURULUYOR

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti), halk toplantılarından sonra düzenlediği çalıştay ve atölyeler sona erdi.

Medyascope'dan Berfin Bayır'ın haberine göre, çalıştay ve atölyelerin sonucunda partilerden yeni dönemde demokratik İslam çalışmalarını yaygınlaştırması, Kürt sorununun çözümüne dair önemli kararların alınmasıyla Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yeni dönemde muhalefetin öncülüğünü yapacağı siyasi hat kurulması önerileri yapıldı.

"MASAYA DAHA FAZLA İHTİYAÇ DOĞDU"

HDP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Alevi Masası Eş Temsilcisi Songül Tunçdemir, yaptığı açıklamada "Halklar ve İnançlar Komisyonu’nda yer alan masalar genişletilecek. Bu noktada özellikle Demokratik İslam Masası’nın daha fazla sorumluluğu var diye düşünüyoruz. HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesi ve Diyarbakır’da vekil çıkarması nedeniyle o bölgede yaşayan insanlarımızın dini duygularının sömürülmesi daha çok gündeme geldi. Siyasal iktidara yaklaştırmak için ellerindeki tüm imkanları kullanacaklar. Bu noktada Demokratik İslam Masası’na daha fazla ihtiyaç doğdu. Hem Alevi bölgelerindeki örgütlenmeler için Alevi Masası genişletilecek hem de Demokratik İslam Masası’nın genişletilmesi söz konusu" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Tunçdemir, çalıştayda ittifakların tekrar gözden geçirileceğine ve konuyla ilgili görüşmelerin yapılacağını belirterek “Bu hep birlikte oluşturulacak. Sadece yapılanma, yani yenilenme aşamasındayız. Bu konularla ilgili bir şeyler söylemek erken diye düşünüyorum konferansta sonuçlanacak” diye konuştu.

KONGREDEN SONRA ANKARA'DA KONFERANS

İttifak ve Kürt sorunuyla ilgili konuların henüz öneri aşamasında olduğunu vurgulayan Tunçdemir, tüm illerde konferans hazırlığı yapılacağını ardında tam tarih belli olmasa da 22 Ağustos’da Diyarbakır’da konferans yapılacağını söyledi. Tarihleri belli olan konferanslar ise Ankara da 8-9 Eylül’de yapılacak kadın konferansı, 10-11 Eylül’de yine Ankara’da yapılacak olan karma konferans.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütünün önde gelen isimlerinden Cemil Bayık seçimlerinden ardından HDP'yi eleştiren ve özellikle Kürt toplumunun İslami değerlere verdiği öneme dikkat çeken bir demeç vermiş; Bayık, AKP'nin etrafına inançlı/dindar insanları topladığını, istismar edip üzerinden siyaset yaptığını ileri sürmüştü.

Bayık, "Bu kesim Türkiye’de güçlüdür. Büyük bir kesimdir. Bunu göremez, buna göre bir siyaset geliştiremez, bu toplumu kucaklamazsan, aranıza dahil etmezsen Türkiye'de sonuç alamazsın. Erdoğan’ın yaptığı suistimale engel de olamazsın. Seçimde bu durum ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.