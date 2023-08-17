Uşak AKP'de istifa

Uşak'ta AKP Sivaslı İlçe Başkanı Bahri Azatçam, ilçe yönetimindeki isimlerle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Yerel seçim süreci nedeniyle böyle bir karar aldıklarını ifade eden Bahri Azatçam, "Seçimlere yeni bir yönetimle girmenin daha sağlıklı olacağını düşündük ayrıca yeni göreve gelecek yönetimle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aramızdan çıkacak belediye başkan adayı arkadaşlarımıza da desteğimiz sürecek" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem